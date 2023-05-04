Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı | Video
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli Van mitingine giderken “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.
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