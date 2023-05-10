KIZILELMA belgeseli yayınlandı | Video
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme aşamaları ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, yayınladı. Belgeselde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar KIZILELMA’yı ve Baykar’ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalanları belgeselde anlattı.
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