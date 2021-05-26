Video Haber Kocaeli emniyeti bu çağrıya cevapsız kalamadı | Video

Kocaeli emniyeti bu çağrıya cevapsız kalamadı | Video

Kocaeli emniyeti bu çağrıya cevapsız kalamadı | Video
26.05.2021 | 02:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli emniyeti bu çağrıya cevapsız kalamadı | Video 02:25
Kocaeli emniyeti bu çağrıya cevapsız kalamadı | Video 26.05.2021 | 02:06
Son Dakika haberi! Erzincan’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video 02:06
Son Dakika haberi! Erzincan’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video 26.05.2021 | 00:52
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler | Video 01:09
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler | Video 26.05.2021 | 00:10
SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! | Video 04:01
SON DAKİKA: 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! | Video 25.05.2021 | 20:35
SON DAKİKA! Koronavirüs son durum tablosu 25 Mayıs açıklandı! | Video 02:21
SON DAKİKA! Koronavirüs son durum tablosu 25 Mayıs açıklandı! | Video 25.05.2021 | 19:51
Son dakika: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 00:24
Son dakika: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 25.05.2021 | 18:52
HSK'dan yaz kararnamesi | Video 02:40
HSK'dan yaz kararnamesi | Video 25.05.2021 | 18:11
SON DAKİKA: HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti | Video 02:15
SON DAKİKA: HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti | Video 25.05.2021 | 18:09
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları Eyüpsultan'da terör estirdi! Kolu kırılan Ayşe Topçu'dan açıklama 02:49
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları Eyüpsultan'da terör estirdi! Kolu kırılan Ayşe Topçu'dan açıklama 25.05.2021 | 17:14
Hilal Kaplan | ‘Temiz siyaset’ diyerek el yıkama çabanız sırıtıyor 03:34
Hilal Kaplan | ‘Temiz siyaset’ diyerek el yıkama çabanız sırıtıyor 25.05.2021 | 15:52
Mahmut Övür | Kavga ‘mafya’ kavgası mı? 04:29
Mahmut Övür | Kavga ‘mafya’ kavgası mı? 25.05.2021 | 15:50
SON DAKİKA: MSB'den flaş paylaşım! Böyle havaya uçuruldu 01:35
SON DAKİKA: MSB'den flaş paylaşım! Böyle havaya uçuruldu 25.05.2021 | 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar 25.05.2021 | 14:45
İstanbul Eyüpsultan karıştı! Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki! Koruma aracı kadını sürükledi... 00:32
İstanbul Eyüpsultan karıştı! Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki! Koruma aracı kadını sürükledi... 25.05.2021 | 13:04
SON DAKİKA: TSK'nın üs bölgesine PKK'nın maket uçak saldırısı önlendi! 1 terörist etkisiz hale getirildi 02:44
SON DAKİKA: TSK'nın üs bölgesine PKK'nın maket uçak saldırısı önlendi! 1 terörist etkisiz hale getirildi 25.05.2021 | 12:19
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu’nun yeni imaj arayışı 05:19
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu’nun yeni imaj arayışı 25.05.2021 | 12:21
Hasan Basri Yalçın | Kılıçdaroğlu aday olur mu? 04:06
Hasan Basri Yalçın | Kılıçdaroğlu aday olur mu? 25.05.2021 | 11:54
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 43:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 25.05.2021 | 11:24
MHP Lideri Bahçeli Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz 07:11
MHP Lideri Bahçeli "Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz" 25.05.2021 | 11:23
Salih Tuna | Haklılığına lanet 04:36
Salih Tuna | Haklılığına lanet 25.05.2021 | 11:03

Dilovası'nda ikamet eden vatandaşın sosyal medya üzerinden çocuğunun polislerden korktuğunu ifade ederek emniyetten yardım istemesi üzerine,  Kocaeli Emniyeti bu çağrıya kayıtsız kalamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA