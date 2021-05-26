Kocaeli emniyeti bu çağrıya cevapsız kalamadı | Video
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Dilovası'nda ikamet eden vatandaşın sosyal medya üzerinden çocuğunun polislerden korktuğunu ifade ederek emniyetten yardım istemesi üzerine, Kocaeli Emniyeti bu çağrıya kayıtsız kalamadı.