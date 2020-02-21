Koronavirüs'ten nasıl korunacağız? | Video

İlk olarak Wuhan kentinde çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül virüste vaka sayısı günden güne artıyor. Dünya'da Koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 76.726 olarak kayda geçerken Türkiye'nin sınırlarına kadar dayanan ölümcül virüs için sınırlarda önlemler alınıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta virüsten nasıl korunmamız gerektiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.