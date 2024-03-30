Liderler oylarını nerede kullanacak? | Video
Yerel yöneticilerini belirlemek üzere yarın sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de, Başkan Erdoğan İstanbul'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da oy kullanacak. İşte detaylar...
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