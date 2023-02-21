Lütfü Savaş'tan skandal! Herkes can, CHP'li başkan mal derdinde | Video

Kardeşlerinden birini özel kalem müdürü, diğerini de belediyenin Fen İşlerinde saha şefi yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı. Binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.