Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi | Video 22.11.2022 | 00:19
00:54
04:39
SON DAKİKA: PKK/YPG'den Karkamış'ın ardından Öncüpınar'a da saldırı | Video 21.11.2022 | 17:08
09:36
02:12
NATO ve G7 ülkesi İtalya, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA talep etti | Video 21.11.2022 | 16:30
02:16
02:55
05:15
00:29
01:58
03:59
Son dakika: Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video 21.11.2022 | 01:20
06:00
Son dakika: Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video 21.11.2022 | 01:08
01:54
ABD'de kar fırtınası: 3 ölü | Video 20.11.2022 | 21:41
01:10
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi | Video 20.11.2022 | 21:12
00:36
MSB paylaştı: Pençe-Kılıç Harekatı’ndan yeni görüntü | Video 20.11.2022 | 20:45
01:12
00:10
03:32
Son dakika | Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı | Video 20.11.2022 | 18:20
05:27
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.