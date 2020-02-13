Marmaray İstasyonu çevresinde yol üzerinde park eden yüzlerce araç havadan görüntülendi | Video

Geçen yıl açılan Halkalı-Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. Yüksek Hızlı Tren'in de durakları arasında yer alan Halkalı'da park sorunu yaşanıyor. İşe gitmek için araçlarını Marmaray yanındaki yola park eden vatandaşlar nedeniyle üç şeritli yol iki şeride düşüyor.