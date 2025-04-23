Video Haber Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu | Video
Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu | Video

Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu | Video

23.04.2025 | 09:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda bu kez vekillerin yerinde çocuklar oturdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'daki özel oturumda koltuğunu Berra Koramaz isimli öğrenciye bıraktı. İşte Meclis’teki kutlamalardan görüntüler..

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