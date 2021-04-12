Video Haber Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video

Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video

Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video
12.04.2021 | 19:34

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İstanbul'da akşam saat 21.00 itibarıyla kent genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına üç saat kala trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan son verilere göre megakentte trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi.

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