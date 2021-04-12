Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video
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İstanbul'da akşam saat 21.00 itibarıyla kent genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına üç saat kala trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan son verilere göre megakentte trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi.