Memleket Partisi Trabzon teşkilatından Başkan Erdoğan’a destek | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün, kaset komplosuyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından istifa etmesinin ardından Memleket Partisi Trabzon il başkanlığından millet ittifakına zehir zemberek açıklama geldi. Memleket Partisi Trabzon 1.sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada Trabzon’lu vatandaşlara seslenerek “45 gündür üzerimize oynanan oyunlar, kumpaslar, FETÖ ve PKK bağlantılı sözde demokrat olan Millet ittifakından kaynaklı olduğu bütün halkımız öğrenmiştir. Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz” dedi.