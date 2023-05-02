Duyanlar inanamadı! Meral Akşener'den koalisyon övgüsü ve itirafı
Milletin kutsallarını yok sayan masa ortaklığı sonrasında hem partisinin ağır toplarını kaybeden hem de oylarını baraj altına kadar düşüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis kürsüsünden mermi fırlatma tiyatrosu sonrasında da toparlanmayı temin edemedi. Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde CHP'lilerden İYİ Parti'ye oy isteyen Akşener'in gerginliği siyasi analizlerine de yansımaya başladı. İYİ Parti başkanı bu kez duyanların kulağına inanamadığı sözler kullandı ve "Koalisyon vatandaşın en rahat ettiği sistemdir" dedi.
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