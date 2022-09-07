Meral Akşener’in HDP çelişkisi! 'Gizli anayasa' hatırlatması | Video

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye elbette bakanlık verilebilir' sözleri siyasette yeni bir tartışmayı başlattı. Tekin'in sözleri sonrası İYİ Parti ve CHP karşı karşıya geldi. HDP ise, iki partiye de gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Yaşananlar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP çelişkisi bir kez daha gündeme geldi. Akşener, 'HDP ile aynı masada olmayız' derken, uygulamaları ile kafaları karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı, terörist başı Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmesinin daha uygun olduğunu, HDP'ye saygı duyulması gerektiğini söyleyen Salim Ensarioğlu'na Genel Merkez'de makam verdi. Yine Akşener, 'HDP masada olmalı' diyen İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı'ya da sessiz kaldı. Akşener'in, gizli anayasa komisyonunda HDP ile bir masada yer aldığı da ortaya çıkmıştı.