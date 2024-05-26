Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan kazayla ilgili ilk açıklama
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını duyurdu.
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