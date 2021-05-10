Mescid-i Aksa’ya yeni saldırı girişimi… Gazze’de şehit sayısı 21’e yükseldi | Video

Son dakika haberleri: İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 9'u çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere bir kez daha hava saldırısı düzenledi.