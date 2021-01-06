MHP Lideri Bahçeli'den İlker Başbuğ'un 'darbe' sözlerine sert tepki "Gaflet ve garabettir" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Adnan Menderes ve ekibine yapılan 27 Mayıs darbesine ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Açıklaması tam bir gaflet ve garabettir" dedi. Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin ise, "Gezi çıkarma niyeti başı ezilmesi gereken komplodur" ifadelerini kullandı.