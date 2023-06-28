Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı | Video 28.06.2023 | 08:34 Kurban Bayramını memleketi Erzurum’da geçiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bayram namazını Ulu Camii’nde kıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayram tatili için dün Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazı sonrası hemşerileri ile bayramlaştı. Bakan Tekin, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirtti.