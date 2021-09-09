Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a Atatürk tepkisi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı 'Adalar Denizi' Sempozyumu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuştu. Akar, "Kıbrıs Türk'ünün hakkı, hukuku yok sayılıyor. KKTC'nin haklarının yok sayılmasına göz yummayız." dedi. Rum Kesimi'nin Atatürk ile ilgili skandal uygulamasına da ateş püsküren Akar, "Şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.