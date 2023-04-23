Video Haber Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı | Video
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı | Video

Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı | Video

23.04.2023 | 13:07

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından TCG Anadolu Gemisinin Sarayburnu'ndan hareket ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, "Saat 12.00'de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak olan TCG Anadolu için tüm vatandaşlarımızı Asya ve Avrupa sahillerine bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu sabah saat 10.00 sıralarında Sarayburnu'ndan hareket etti. İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından TCG Anadolu Gemisinin Sarayburnu'ndan ayrıldığı anlara ait görüntü paylaştı. Görüntüler de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gemiden sahil kenarındaki vatandaşları selamladığı görülüyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI VATANDAŞLARI SAHİLLERE DAVET ETTİ
Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, "TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki seyrine başladı. Saat 12.00'de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak olan TCG Anadolu için tüm vatandaşlarımızı Asya ve Avrupa sahillerine bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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