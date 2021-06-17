Video Haber Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı | Video

Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı | Video

Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı | Video
17.06.2021 | 01:07

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Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı | Video 01:21
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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