MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi | Video 23.07.2024 | 14:23 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini bildirdi. MSB'nin paylaşımında, bin adet doçka mühimmatı,7 adet 107 mm roket mühimmatı, 10 adet antipersonel mayın, 6 adet havan mühimmatı, 2 adet su deposu, 1 adet IP kamera ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bilgisi verildi.