MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini açıkladı.
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