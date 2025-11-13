MSB: Şehitlerimizin naaşları bugün Türkiye'ye getirilecek

13.11.2025 | 19:05

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı geçtiğimiz gün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğu ifade edildi.