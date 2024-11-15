MYK sona erdi: Ömer Çelik: Talimat gelirse kara harekatı başlar!
AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalar yaptı. CHP'li belediyelere yönelik başlatılan konser soruşturmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik "Denetleme mekanizmaları çalıştırılınca rahatsız oldular. Şu an 3-4 parça halinde CHP yönetiliyor" dedi. Sınır ötesine yapılacak kara harekatına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik şöyle devam etti: TSK, Cumhurbaşkanımız tarafından talimat gelmesi halinde her an tetiktedir. Talimat gelirse kara harekatı başlar.
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