Video Haber MYK sona erdi: Ömer Çelik: Talimat gelirse kara harekatı başlar!
MYK sona erdi: Ömer Çelik: Talimat gelirse kara harekatı başlar!

MYK sona erdi: Ömer Çelik: Talimat gelirse kara harekatı başlar!

15.11.2024 | 17:23

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalar yaptı. CHP'li belediyelere yönelik başlatılan konser soruşturmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik "Denetleme mekanizmaları çalıştırılınca rahatsız oldular. Şu an 3-4 parça halinde CHP yönetiliyor" dedi. Sınır ötesine yapılacak kara harekatına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik şöyle devam etti: TSK, Cumhurbaşkanımız tarafından talimat gelmesi halinde her an tetiktedir. Talimat gelirse kara harekatı başlar.

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