Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi... | Video

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde oylar geçersiz sayılacak. İşte adım adım oy kullanma rehberi...