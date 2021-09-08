Video Haber Özalan’dan Akşener’e tepki | Video

Özalan’dan Akşener’e tepki | Video

Özalan’dan Akşener’e tepki | Video
08.09.2021 | 13:56

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına katılıp bir konuşma yapmış, bu konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetirken, Cumhur İttifakını ise Bizans’a benzetmişti. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener’in bu iki benzetmesine tepki göstererek, “Meral Akşener’in yaptığına ancak densizlik denir. Bizans, 28 Şubat kararlarını ve başörtüsü yasağını gönülden desteklediğini söyleyen Meral Akşener'i görse eminim gurur duyardı. Son diktiği Sanayi Ağacı Heykeli ile alay konusu olan CHP, ortağı Meral Akşener’in de bir heykelini diker artık! Sanayi Ağacı Heykeli'nin dünyaya faydası ne kadarsa, Meral Akşener'in de faydası o kadar” dedi

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