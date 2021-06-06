PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi. Coşkun Başbuğ, operasyonu değerlendirdi | Video
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Terör örgütü PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi. Başkan Erdoğan, "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, operasyonu A Haber'de değerlendirdi.