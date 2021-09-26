Video Haber Prof. Dr. Aziz Sancar: "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum" | Video

Prof. Dr. Aziz Sancar: "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum" | Video

Prof. Dr. Aziz Sancar:
26.09.2021 | 11:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum | Video 03:02
Prof. Dr. Aziz Sancar: "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum" | Video 26.09.2021 | 11:36
MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:37
MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.09.2021 | 10:56
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı | Video 02:02
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı | Video 25.09.2021 | 23:16
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 00:39
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 25.09.2021 | 22:10
Sahte 100 bin doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler | Video 01:03
Sahte 100 bin doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler | Video 25.09.2021 | 19:37
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 00:12
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 25.09.2021 | 19:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan | Video 23:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan | Video 25.09.2021 | 18:55
Bakan Soylu:Sınır içindeki terörist sayısı 189’a indi 10:49
Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 15:30
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 25.09.2021 | 15:50
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 04:48
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 25.09.2021 | 15:48
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 03:34
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 25.09.2021 | 15:46
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 02:10
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 25.09.2021 | 15:44
Ordu’da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH’a konuştu 01:44
Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu 25.09.2021 | 15:38
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te gençlere mesaj! 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları olacaklar 28:00
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj! "2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaklar" 25.09.2021 | 15:29
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 03:34
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 25.09.2021 | 09:30
İstanbul Boğazı’nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 01:45
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 25.09.2021 | 08:54
’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! | Video 03:30
'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! | Video 25.09.2021 | 00:10
Sergen Yalçın’dan Altay maçı değerlendirmesi | Video 06:09
Sergen Yalçın'dan Altay maçı değerlendirmesi | Video 25.09.2021 | 00:04
Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı | Video 01:19
Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı | Video 24.09.2021 | 23:13
CHP’li Semih Balaban’dan KHK’yla atılan FETÖ’cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar | Video 01:14
CHP'li Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar | Video 24.09.2021 | 20:00

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten hocalarla bir araya gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, “Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu ile buluştu. Tarihi toplantıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştığı videolu bir mesajla duyurdu. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin (MAM) konferans salonundaki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Burcu Özsoy, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve Covid-19 Türkiye Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin katıldı.
Toplantıda platform bünyesinde faaliyet gösteren hocalardan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Gül, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Akbulut ve Dr. Mehmet Altay Ünal, Bilkent Üniversite'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel de hazır bulundu.

"Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine "Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmiş gerçekten çok beğendim" dedi.

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığı sorusuna ilişkin "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Yani mantıklı değil. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil" ifadelerine yer verdi.

Sancar, görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydederek "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum. Ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA