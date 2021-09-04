Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
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Başkan Erdoğan, Rize'de "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı"na katıldı. Başkan Erdoğan burada havalimanının yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi. Üniversitenin Rize'nin gelişimine büyük katkı sağladığına vurgu yapan Erdoğan, başarı çıtasının yukarı taşınması temennisinde bulundu.