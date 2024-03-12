Romanya Devlet Başkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday
Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu açıkladı.
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