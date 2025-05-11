Video Haber Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan "Avrupa liderlerinin uyuşturucu kullandığı" iddiası
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan "Avrupa liderlerinin uyuşturucu kullandığı" iddiası

11.05.2025 | 23:10

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

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