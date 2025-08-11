Video Haber Sağlık Bakanı Memişoğlu deprem bölgesinde | Video
11.08.2025 | 09:05

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir'de yaralıları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'e gelerek Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Şehir Hastanesinde açıklamada bulunan Memişoğlu, "Bugün akşam saatlerinde Balıkesir'de olan deprem ile ilgili hastanelerimize toplam 52 hastamız geldi. Bunların 29'unu yatarak ve gözlemde tutarak tedavi ettik. Bunların da 18'ini taburcu ettik. 11 hastamız şu an hastanede yatmakta. Bu 11 hastanın da 3'ü direkt depremden etkilenen kişilerdir. Diğerleri ise kaçarken veya atlama sonucu yaralananlardır. Hepsinin durumları iyi. Rahmetli olan vatandaşın ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.
