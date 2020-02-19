Sahte bal nasıl anlaşılır? Kardiyoloji Uzmanı Doktor'dan sahte ve gerçek balı anlama yöntemi | Video

Sahte ballar sağlığı tehdit ediyor! Gerçek bal nasıl anlaşılır? Sahte bal nasıl anlaşılır? Sahte balı anlamanın en kolay yöntemi nedir? Sahte bal insanları nasıl zehirliyor? Tarım ve Orman Bakanlığı resmi gazetede bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes yasaklanan ürünlerin vücuda verdiği zararı ve korunma yollarını A Haber’e anlattı.

"SAHTE BAL METABOLİZMAYI BOZUYOR, KALP DAMAR HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Demet Erciyes: "Gerçek bal çok fazla zararlı değildir ve bizler bu baldan faydalanırız. Fakat bal izlenimi veren sahte ürünlerin vücuda oldukça büyük zararları vardır. Metabolizmayı bozuyor ve kalp damar hastalıkları ortaya çıkıyor. Arkasından ise birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Çocuklarda ise bu ürünler çok daha zararlı bir hal alıyor. Birçok hastalık küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkıyor bu yüzden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sahte bal en iyi laboratuvar ortamında anlaşılır, evde ise şekerlenmesinden, ılık suya koyulduğunda erimesinden, buzdolabında tereyağ kıvamına gelmesinden sahte bal olduğu anlaşılabilir." ifadesinde bulundu.