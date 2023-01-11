Video Haber Şanlıurfa'da hastanede silahlı saldırı! 1'i polis 4 kişi yaralandı | Video
Şanlıurfa'da hastanede silahlı saldırı! 1'i polis 4 kişi yaralandı | Video

Şanlıurfa'da hastanede silahlı saldırı! 1'i polis 4 kişi yaralandı | Video

11.01.2023 | 22:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Ankara keresteciler sitesinde patlama | Video 00:55
Son dakika: Ankara keresteciler sitesinde patlama | Video 11.01.2023 | 23:10
Metrobüs üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı | Video 00:51
Metrobüs üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı | Video 11.01.2023 | 22:58
Şanlıurfa’da hastanede silahlı saldırı! 1’i polis 4 kişi yaralandı | Video 00:27
Şanlıurfa'da hastanede silahlı saldırı! 1'i polis 4 kişi yaralandı | Video 11.01.2023 | 22:24
6’lı masadan kriz vaadi: Meclis desteğini kaybeder... | Video 00:19
6'lı masadan kriz vaadi: Meclis desteğini kaybeder... | Video 11.01.2023 | 20:27
6’lı masadan ’kriz’ vaadi: Davutoğlu ’Kukla Cumhurbaşkanı’ planını yineledi! | Video 00:48
6'lı masadan 'kriz' vaadi: Davutoğlu 'Kukla Cumhurbaşkanı' planını yineledi! | Video 11.01.2023 | 20:27
Mehmet Barlas | ’Küresel emperyalizmin çakalları’ 02:46
Mehmet Barlas | 'Küresel emperyalizmin çakalları' 11.01.2023 | 17:00
Hilal Kaplan | Yumuşatalım Feridun Bey... 02:52
Hilal Kaplan | Yumuşatalım Feridun Bey... 11.01.2023 | 16:57
Melih Altınok | HDP kapatılırsa ne olur? 03:35
Melih Altınok | HDP kapatılırsa ne olur? 11.01.2023 | 16:52
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’nda önemli açıklamalar | Video 24:51
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar | Video 11.01.2023 | 15:50
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: TSK’ya hakaret ederek sınırı aşmıştır | Video 33:13
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "TSK'ya hakaret ederek sınırı aşmıştır" | Video 11.01.2023 | 13:59
AK Parti’den anayasa turu. İsmet Yılmaz: Başörtüsü teklifini haftaya TBMM gündemine alacağız | Video 02:35
AK Parti'den anayasa turu. İsmet Yılmaz: "Başörtüsü teklifini haftaya TBMM gündemine alacağız" | Video 11.01.2023 | 13:11
Aşkın, sevginin ve vefanın belgeseli! Bakan Kurum: O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız | Video 01:54
Aşkın, sevginin ve vefanın belgeseli! Bakan Kurum: "O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız" | Video 11.01.2023 | 09:20
Türkiye’nin Otomobili Amerika’da gönülleri fethetti 02:10
Türkiye’nin Otomobili Amerika’da gönülleri fethetti 10.01.2023 | 18:52
Bakan Çavuşoğlu: Biz savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyoruz | Video 08:47
Bakan Çavuşoğlu: "Biz savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyoruz" | Video 10.01.2023 | 16:14
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması programında önemli açıklamalar | Video 29:25
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalar | Video 10.01.2023 | 15:16
Mehmet Barlas | Washington Post’un Erdoğan korkusu 03:21
Mehmet Barlas | Washington Post'un Erdoğan korkusu 10.01.2023 | 15:48
Mahmut Övür | HDP’nin ’masa operasyonu’ 04:07
Mahmut Övür | HDP'nin 'masa operasyonu' 10.01.2023 | 15:12
Son Dakika: Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar: Oyuna gelmeyeceğiz | Video 51:53
Son Dakika: Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar: "Oyuna gelmeyeceğiz" | Video 10.01.2023 | 11:41
Uşak’ta 120 kişinin gözaltına alındığı ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nu Bakan Soylu yönetti | Video 04:00
Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video 10.01.2023 | 09:01
Uşak’ta ’Kökünü Kurutma’ operasyonu: 120 kişi gözaltında | Video 04:00
Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 kişi gözaltında | Video 10.01.2023 | 08:44

Şanlıurfa'da hastanede silahlı saldırı! 1'i polis 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA