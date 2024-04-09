Video Haber Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09.04.2024 | 21:28

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil, başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

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