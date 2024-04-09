Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil, başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
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