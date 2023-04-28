Video Haber Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video

Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video

28.04.2023 | 12:09

TEKNOFEST’i ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “TEKNOFEST’in başladığı günden bu yana baktığımızda özellikle Savunma Sanayi başta olmak üzere çok gelişme görüyoruz. Şuanda gençlerimizin çocuklarımızın abileri dün ektiğimiz tohumların meyvelerini alırken o meyvelerin haberleri ile gençlerimizde daha fazla bir heyecan oluşuyor. O da onların geleceğe yönelik azimlerini ve kararlılıklarını arttırıyor. 50-60 yılda bir şekilde başlamaya çalışıp da yapamadığımız bir dizi şeyin nasıl başarılabildiğinin de bir göstergesi oluyor” dedi.

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TEKNOFEST 2023'ün 2'inci gününde de vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Vatandaşlar, yerli ve milli hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir'de TEKNOFEST'i ziyaret etti. Demir, burada açıklamalarda bulunarak TEKNOFEST'e birçok gencin geldiğini kalabalığın gözle görüldüğünü belirtti. Bir dizi ürün ve projenin hayata geçtiğini belirten Demir, ekilen tohumların yeşerdiğini ifade etti.

"BİR DİZİ ÜRÜN VE PROJE HAYATA GEÇİYOR"
Çok sayıda gencin geldiğini belirten Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Çok sayıda gencimiz buraya koşa koşa geliyor. Dışarıda hala büyük bir kalabalık var. Bir enerji patlaması yaşıyoruz. Bu duygu seli bu heyecan ülkemiz için çok önemli girişimleri İnşallah işaret ediyor. TEKNOFEST'in başladığı günden bu yana baktığımızda özellikle Savunma Sanayii başta olmak üzere çok gelişme görüyoruz. Şuanda gençlerimizin çocuklarımızın abileri dün ektiğimiz tohumların meyvelerini alırken o meyvelerin haberleri ile gençlerimizde daha fazla bir heyecan oluşuyor. O da onların geleceğe yönelik azimlerini ve kararlılıklarını arttırıyor. Meyveleri alıyoruz derken saymaya başladığımızda saymaktan yorulacağımız kadar çok şey oluyor. Geçen TEKNOFEST'ten bu güne baktığımızda onlarca diyeceğimiz ürün sahaya geldi. Sadece geçmiş üç beş haftaya baktığımız da TCG Anadolu gemisini gördük. İMECE uydusunu gördük. Bu fuarda KEMANKEŞ'i görüyoruz. KIZILELMA malum çok fazla ilgi topluyor. TB3'ü görüyoruz. HÜRŞER'imiz daha yeni uçtu. GÖKBEY'imiz yerli motorla uçtu ki Türkiye'nin motor çalışmalarında çok önemli bir kronometre taşı oluşturuyor. Şuanda oturup yaza bileceğim bir dizi ürün ve proje hayata geçiyor. Bir taraftan bunlar olurken, ekilen tohumlarda devam ediyor" diye konuştu.

"BURASI BİR MESAJ İÇERİYOR"
TEKNOFEST'in gençlere bir mesaj içerdiğini söyleyen Demir, "Burası bir mesaj içeriyor. Bu mesajı çok net alıyor gençlerimiz, insanımız. Bu mesaj Türkiye için çok önemli. Daha da önemlisi ortaya irade konulursa, kararlılık olursa geçmiş 50-60 yılda bir şekilde başlamaya çalışıp da yapamadığımız bir dizi şeyin nasıl başarılabildiğinin de bir göstergesi oluyor" dedi.

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