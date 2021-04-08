Video Haber Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı
08.04.2021 | 14:51

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Konya'da dün düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için memleketi Trabzon?da cenaze töreni düzenlendi.

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"BU KADAR ERKEN NİYE GİTTİN"
Cenazede şehidin babası Mehmet Gençcelep taziyeleri kabul etti. Acılı baba oğlunun fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi elinde tutarak, ?Bu kadar erken niye gittin? sözleri ile tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeyi uzaktan izleyen şehidin eşi Nurcan ile annesi Nuray Gençcelep de gözyaşlarını tutamadı.


Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazında cami avlusundaki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda taşınan şehidin cenazesi, Bulak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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