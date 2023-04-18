Selçuk Bayraktar KIZILELMA'dan yeni görüntü paylaştı | Video 18.04.2023 | 14:08 BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma ile ilgili yeni bir görüntü paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Göklere baharı getiren KIZILELMA Bugünden..." ifadelerini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma ile ilgili yeni bir görüntü paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Göklere baharı getiren KIZILELMA Bugünden..." ifadelerini kullandı.