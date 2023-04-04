Video Haber Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya! | Video
Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya! | Video

Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya! | Video

04.04.2023 | 10:54

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Bakü'de görüştü. Burada Aliyev, Baykar ürünlerinin Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) sırasında Ermeni işgalcilerin askeri teçhizatının imhasında oynadığı role bir kez daha dikkat çekti. Selçuk Bayraktar görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi. Bayraktar, kabul sonrasında Aliyev’e, "Kızılelma maketi" ile "Bayraktar Akıncı poları" hediye etti. Bu ziyaret ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’la da bir araya gelen Selçuk Bayraktar’a, Bakan Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle “Askeri İşbirliği Madalyası” takdim edildi..

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