Selçuk Bayraktar'dan "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusunu cevap | Video

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kendisine yöneltilen "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusunu cevapladı. Bayraktar, Devrim otomobillerini örnek göstererek "Bir takoz yerleştirirsiniz Akıncı işlevsiz hale gelir. Aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum." ifadelerini kullandı.