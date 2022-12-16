Silivri doğalgaz depolama tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: "Trakya, enerjide merkez olacak" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "Tesis günlük 75 milyon geri üretim kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı. "Trakya enerji merkezi olacak" mesajını veren Erdoğan, "Ülkemizi gaz fiyatının belirlendiği ülke yapacağız." dedi.