Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: "Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir" | Video

Sinan Oğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz farklı tercihte bulunduk diye bize her türlü hakareti reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremez. Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.