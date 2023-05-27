Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: "Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir" | Video
Sinan Oğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz farklı tercihte bulunduk diye bize her türlü hakareti reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremez. Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi... | Video 27.05.2023 | 13:08
07:45
07:41
00:23
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti | Video 27.05.2023 | 10:53
02:41
03:19
Son Dakika: Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti... | Video 27.05.2023 | 10:07
02:57
01:27:55
00:44
Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil! | Video 26.05.2023 | 21:21
02:25
PKK operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı | Video 26.05.2023 | 20:34
00:42
Canan Kaftancıoğlu: Sığınmacıları göndermeyeceğiz! | VİDEO HABER 26.05.2023 | 19:06
51:21
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar | Video 26.05.2023 | 18:56
04:50
Burhanettin Duran | İkinci turun 3 bilinmeyeni ve Kılıçdaroğlu'nun hesabı? 26.05.2023 | 16:29
02:33
Hilal Kaplan | 7 Haziran'ı hatırla 26.05.2023 | 16:27
04:23
Melih Altınok | Hiç kararsız seçmen gördünüz mü? 26.05.2023 | 16:25
04:42
Mahmut Övür | Samimi siyasetçi mi, ‘kimlik nakli’ siyasetçisi mi? 26.05.2023 | 16:22
57:15
00:35
24:47