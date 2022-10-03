Video Haber Somali’de çifte intihar saldırısında en az 12 kişi öldü | Video
Somali’de çifte intihar saldırısında en az 12 kişi öldü | Video

Somali’de çifte intihar saldırısında en az 12 kişi öldü | Video

03.10.2022 | 20:37

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Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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