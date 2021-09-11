Son dakika: 11 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 11 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat sayılarının azalmasının; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uyması ve tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı olduğunu belirterek, "Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...