Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 13 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aşılama haritasında; Artvin, Manisa ve Uşak mavi kategoriye yükselen iller arasında yer aldı. Vaka tablosuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise; "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...