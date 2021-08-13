Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Bakan Koca paylaştı: Sel felaketinde can kaybı artıyor! | Video 13.08.2021 | 21:27
01:05
03:02
Son dakika: AFAD'dan 5 il için sel ve su taşkını uyarısı | Video 13.08.2021 | 20:21
01:31
04:01
Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video 13.08.2021 | 18:20
00:31
İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video 13.08.2021 | 17:40
10:35
01:05
02:55
Haşmet Babaoğlu | Global darbe yapıldı, farkında mısınız? 13.08.2021 | 15:05
02:52
Hilal Kaplan | Menfur gece... 13.08.2021 | 15:02
04:22
Mahmut Övür | Siyasi nefret dilinin sokağa yansıması 13.08.2021 | 15:00
06:34
Yavuz Donat | Kadere bak 13.08.2021 | 14:57
25:14
00:48
01:18
Başkan Erdoğan: "19 helikopter, 1 İHA bölgede hizmet veriyor" | Video 13.08.2021 | 14:23
00:33
00:30
İYİ Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü | Video 13.08.2021 | 14:19
06:01
01:55
02:37
Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor 13.08.2021 | 10:32
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 13 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aşılama haritasında; Artvin, Manisa ve Uşak mavi kategoriye yükselen iller arasında yer aldı. Vaka tablosuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise; "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...