SON DAKİKA: 19 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını son haftalarda etkisini iyice artırmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan Son Dakika Haberi... Kabine Toplantısı'nın ardından kısmi kapanmaya gidilirken, dün vaka sayılarında ilk kez ciddi bir düşüş yaşandı. Vefat sayılarında yaşanan artış vatandaşları ve yetkilileri tedirgin ederken, verilerin yüksek seviyelerde gitmesi ülke bazında tam kapanmayı gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı 19 Nisan koroanvirüs tablosunu paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...