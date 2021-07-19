Son dakika: 19 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında 60 binlere kadar çıkan vaka sayılarından sonra tam kapanma kararı uygulandı. Bu tedbir kararı kısa sürede etkisini gösterdi ve vaka sayıları 10 binin altına kadar geriledi. Bu süreçte vefat sayılarında da gözle görülür bir düşüş yaşandı. Salgına karşı en büyük gücümüz olan aşılama çalışmaları da hızla sürerken, 63 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı 19 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 19 Temmuz güncel koronavirüs tablosu...