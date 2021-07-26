SON DAKİKA: 2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'in zam talebi belli oldu! 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17

Son dakika haberleri... 2022 - 2023 yılı memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen 2022 ve 2023 yılı memur maaş zammı taleplerini açıkladı! Memur-Sen 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 maaş zammı talep etti. Toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlıyor.