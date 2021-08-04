Video Haber SON DAKİKA | 4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
04.08.2021 | 20:42

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SON DAKİKA | 4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:45
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

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