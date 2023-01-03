Video Haber SON DAKİKA: 500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları... | Video
SON DAKİKA: 500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları... | Video

SON DAKİKA: 500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları... | Video

03.01.2023 | 15:30

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli personelin kadroya geçişi için düzenlenen 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında emekli ve memurların 2023 zam oranlarını da açıkladı. Buna göre memur ve emeklinin maaş zammı oranı yüzde 25 oldu. Öte yandan kadroya geçen 500 bin personelin hakları da belli oldu.

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