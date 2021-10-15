Son dakika: 850 bin küçük esnaf rahat nefes alacak! Vergi Usul Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi | Video

Son dakika haberleri: Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Kabul edilen kanunla; küçük esnaf olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...